Migranti: su ius soli e numero chiuso PD e Renzi scollegati dalla realtà, dice Gasparri

Maurizio Gasparri di Forza Italia sulla gestione dei migranti.

"Mentre emergono prove inconfutabili sui contatti tre le Ong e gli scafisti dalle indagini delle procure siciliane - fa sapere in una nota il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri -, il PD con Matteo Renzi insiste con lo ius soli e con idee risibili tipo il numero chiuso per gli immigrati."

"Sono scollegati dalla realtà. - prosegue - Ci troviamo di fronte a un'autentica emergenza sul fronte immigrazione, a gravi indizi di reato per queste sedicenti organizzazioni che, ammantate dallo spirito umanitario, hanno solo aiutato i trafficanti di persone, senza considerare il risvolto criminale che ha accompagnato anche in Italia l'accoglienza di questi disperati, e ancora hanno il coraggio di parlare di cittadinanza facile e integrazione".



"Questa politica demagogica ci ha portato al disastro attuale. - conclude l'esponente azzurro - La sinistra è nemica degli italiani se continua a negare l'evidenza. Il governo piuttosto pensi a far rispettare il codice di condotta alle Ong. Controlli a tappeto, fermi dei sospetti e chiusura dei nostri porti a chi non rispetta le regole. Chi aiuta scafisti e trafficanti di persone deve andare fuori dal Mediterraneo. Deve essere arrestato".