Migranti: linea dura per Ong che non firmano codice di condotta, dice Gasparri

"La sfrontatezza delle Ong finisce per incoraggiare i trafficanti di persone e per alimentare quindi una politica razzista, che apre la strada allo sfruttamento di chi arriva in Italia" denuncia in un comunicato Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, in merito al fatto che alcune organizzazioni non governative non hanno firmato il codice di condotta per i salvataggi in mare.

"Senza considerare poi che sono loro, così facendo, ad aumentare il rischio di nuove tragedie del mare" osserva ancora l'esponente azzurro.



"Linea severa, quindi, nei confronti delle Ong che col pretesto della loro autonomia e degli scopi umanitari si vogliono sottrarre a una leale collaborazione che deve partire dal rispetto delle leggi sulla trasparenza dei loro bilanci, sulla gestione in sicurezza delle loro navi.- chiarisce - L'atteggiamento di arroganza che hanno ostentato è intollerabile e deve trovare da parte delle istituzioni l'appropriata risposta."