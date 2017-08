Migranti: fermare tutte Ong che non firmano codice condotta, dice Gasparri (Fi)

Maurizio Gasparri di Forza Italia sul blocco di una nave Ong.

"Prendiamo atto della positiva decisione di bloccare a Lampedusa la nave tedesca di una di quelle Ong che non hanno firmato il codice di condotta" dichiara in una nota Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia.

"Siamo certi che non si tratti soltanto di una concomitanza con le decisioni che il Parlamento sta prendendo in queste ore per bloccare l'invasione di clandestini sulle nostre coste - informa il parlamentare azzurro -, ma speriamo che sia l'avvio di una nuova fase in cui le Ong non siano più padrone dei nostri mari e dei nostri porti."

Spiega dunque: "Queste organizzazioni hanno finora solo aiutato con la loro attività fuori dalle norme scafisti, schiavisti e trafficanti di persone". "Vanno fermate. - conclude - Speriamo che sia la prima di una lunga serie di navi sottoposte a rigide verifiche".