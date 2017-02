Migranti: ci sono interessi economici tra Ong e trafficanti?, chiede Gasparri

Maurizio Gasparri di Forza Italia riflette sul traffico di migranti nel Mediterraneo.

"Le Ong presenti nel Mediterraneo aiutano gli scafisti, ne incrementano gli affari ma sono anche responsabili della morte di tanti disperati. Più incentivi alle partenze vuol dire infatti anche più rischio di naufragi. Lo abbiamo detto da tempo e ora a certificarlo è Frontex che ha analizzato i traffici dell'ultimo anno ed evidenziato una gravissima anomalia" denuncia in una nota Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia.



"Le navi delle Ong presenti sotto le coste della Libia sono aumentate e sono loro le prime a soccorrere i barconi. - osserva - Chi sono queste organizzazioni presenti del Mediterraneo? Che rapporto c'è tra i criminali e le Ong? Ci sono interessi economici nel traffico di uomini con la Libia? È possibile che le navi delle Ong sappiano in anticipo delle partenze dei barconi?".



"Bisogna accendere un faro su quanto sta accadendo e smascherare queste presunte organizzazioni umanitarie che invece finiscono per aiutare i trafficanti e causare anche tante tragedie. - chiarisce infine l'esponente azzurro - Frontex lo ha denunciato in un rapporto ufficiale. Che aspetta il governo italiano a vederci chiaro e porre fine a questi sbarchi?".