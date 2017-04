Migranti, Gasparri: operato Ong, Eunavfor Med e Guardia costiera è da corte marziale

Maurizio Gasparri di Forza Italia informa riguardo l'indagine conoscitiva sulle Ong che trasportano i migranti in Italia.

"L'audizione di Proactiva in Commissione Difesa al Senato, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle Ong che stanno riempiendo l'Italia di clandestini, conferma i nostri peggiori sospetti. Siamo di fronte a organizzazioni ambigue, dai connotati non ben definiti, con finanziatori internazionali che si divertono a dar soldi a chi oggettivamente sostiene i trafficanti" sostiene in una nota il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.



"La Proactiva merita i fari ben piantati della nostra magistratura. - afferma - Si tratta di organizzazioni inquietanti, che danneggiano il nostro Paese, e che agiscono in connessione con la Guardia costiera e il Viminale. Non se ne può più"-



"Tutto l'apparato navale delle Ong, di Eunavfor Med e della Guardia costiera opera contro gli interessi, la sicurezza e la libertà dell'Italia. - conclude - Ce ne è abbastanza per attivare anche le corti marziali".