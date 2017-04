Mediaset: scalata Vivendi fermata grazie alla mia legge, dice Gasparri (Fi)

Maurizio Gasparri osserva come l'Agcom sia ricorso alla sua legge per evitare il rischio della scalata Vivendi a Mediaset.

"A tredici anni dalla sua applicazione, la legge Gasparri dimostra la sua modernità e validità. A essa, infatti, ha fatto ricorso l'Agcom per evitare il rischio di una pericolosa concentrazione tra televisioni e telecomunicazioni che si stava realizzando con la scalata Vivendi a Mediaset. La norma fu varata a suo tempo per impedire che, da un lato o dall'altro, si potessero realizzare concentrazioni non compatibili con una corretta dinamica di mercato" osserva in una nota il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.



"A quelli che criticarono a suo tempo la legge consiglio una profonda meditazione e una corretta lettura delle norme, varate proprio per garantire il pluralismo delle presenze e per evitare pericolose concentrazioni. - precisa quindi - Chi criticò chieda scusa per la sua superficialità e ignoranza. Da parte mia registro con grande soddisfazione la decisione dell'Agcom che conferma una volta di più la validità delle norme che portai all'approvazione nel 2004″.