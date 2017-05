Manchester: leggi speciali per trattenere soggetti pericolosi, dice Gasparri

Maurizio Gasparri di Forza Italia invoca leggi speciali dopo l'attentato di Manchester.

"Come in tante altre occasioni, l'attentatore fondamentalista islamico di Manchester era noto ai servizi di sicurezza" sottolinea in un comunicato il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. "Era così per Amri - ricorda -, è stato così per l'assassino di Stoccolma e in tanti altri casi."

"Quando si verificano stragi di questo tipo si moltiplicano le manifestazioni di cordoglio - aggiunge quindi -, le reciproche condoglianze dei capi di Stato e di governo."



"Ma poi non accade nulla di serio. - denuncia il parlamentare azzurro - È il momento di varare a livello internazionale leggi speciali per trattenere tutte le persone pericolose che sono state identificate. È impossibile seguirle tutte ma è necessario, come si fece in Italia ai tempi del terrorismo, varare norme che consentano alla comunità internazionale di difendersi da persone che possono colpire in qualsiasi modo e in qualsiasi luogo."



"È un dibattito difficile, perché deve coniugare il rispetto dei diritti con l'esigenza di sicurezza. - ammette - Ma la questione non può essere elusa, altrimenti faremo marce, marcette, messaggi e messaggini morendo in un fiume di retorica. È tempo di atti straordinari di fronte alla dichiarazione di guerra fatta dal fondamentalismo islamico".