Mafia: indagine su Berlusconi per viziare elezioni siciliane, dice Gasparri

Maurizio Gasparri di Forza Italia sulla riapertura del fascicolo sulle stragi del '92 - '93.

"La magistratura politicizzata ha tenuto il suo comizio di chiusura basato su falsa propaganda in vista delle elezioni siciliane di domenica. Rilanciare da Firenze il coinvolgimento di Silvio Berlusconi in vicende che hanno visto protagonista la mafia è allucinante, oltre che ampiamente smentito in inchieste analoghe" commenta il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.



L'esponente azzurro rende noto in ultimo: "Si tratta veramente di un'azione che ancora una volta dimostra quanto l'uso politico della giustizia non venga mai meno nel nostro Paese è la stessa magistratura che non ha osato indagare Scalfaro e Ciampi che avevano cancellato, all'indomani delle stragi mafiose, il carcere duro per centinaia di capi delle cosche. Ciampi e Scalfaro avrebbero dovuto spiegare, e non lo hanno mai fatto, le ragioni delle loro a mio avviso turpi decisioni. A loro è stata garantita impunità, mentre invece si imbastiscono castelli in aria ai danni di Berlusconi. È una vergogna intollerabile. Se ci fossero tribunali indipendenti dovremmo trascinarvi i magistrati che rinnovano queste incredibili farneticazioni."