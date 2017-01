M5S: caso Alde mostra che Casaleggio non ha esperienza oltre che consenso, dice Gasparri

"La sconcertante vicenda dei grillini in sede europea dimostra una serie di evidenti verità. In primo luogo, che questo movimento non ha nessuna capacità propositiva, nessuna credibilità. - dichiara in una nota il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri - Purtroppo la crisi politica che ha investito tutti i partiti tradizionali consente loro di fruire di un rilevante consenso. Ma sono voti sprecati perchè affidati a gente totalmente incapace, come confermano quanto sta accadendo a Roma e i fallimenti in serie di Virginia Raggi".



"La vicenda grillina dimostra anche che pensare di passare da destra a sinistra, da sopra a sotto, è un inganno alla pubblica opinione e che esistono ancora differenze di contenuti e di programmi tra destra e sinistra. Tanti negano questa verità con logori luoghi comuni ma, alla fine, i fatti prevalgono sul sociologismo. - prosegue - Infine si dimostra che Casaleggio è una persona totalmente inadeguata ad affrontare la vita politica. Non so se ci siano interessi di altra natura dietro le sue mosse".



"Si legge di movimenti sulla rete, di e-commerce e quant'altro, ma non conosco questi aspetti. Giudico quello che vedo. - conclude - Casaleggio non è in grado di affrontare nessun argomento politico. Non ha nessuna legittimazione. Non ha nessun consenso. Non ha nessuna esperienza. E affidare la politica e le scelte importanti a gente priva di contenuti ed esperienza, in sostanza delle nullità, si rivela una scelta avventurosa per il Paese".