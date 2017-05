Leonardo: 9 milioni di buonuscita a Moretti? Padoan risponda, dice Gasparri

Maurizio gasparri di Forza Italia presenta una interrogazione al Ministero dell'Economia.

"Ho presentato un'interrogazione al ministro dell'Economia per avere dettagli sulla scandalosa indennità compensativa e risarcitoria che Leonardo, il colosso italiano della difesa e dell'aerospazio, ha concesso all'ex ad Mauro Moretti. - informa in una nota Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia - Un importo che supera i 9 milioni di euro e al quale, stando a quanto si apprende dalla stampa, si aggiungerebbe la non poco ragguardevole cifra di 180mila euro a fronte di specifiche rinunce fatte dallo stesso Moretti in fase di risoluzione di un rapporto che è durato poco più di due anni."



"Niente di illegale, ovviamente ma essendo il ministero dell'Economia il maggiore azionista di Leonardo-Finmeccanica vogliamo tutti i dettagli di questo accordo che dovrebbe risolversi entro quaranta giorni. - segnala in ultimo il parlamentare azzurro - In un momento di difficoltà del Paese, in cui a tutti è giustamente richiesta una forte azione moralizzatrice a cominciare dal Parlamento, non c'è riferimento normativo o regola di mercato che possa giustificare una tanto scandalosa buonuscita. Uno spreco di denaro pubblico vergognoso e immorale su cui va fatta chiarezza. Vogliamo capire i dettagli, a cosa avrebbe rinunciato Moretti per andarsene, e anche sapere che tipo di contratto è stato firmato dal suo successore, Profumo. Chiediamo un'azione di trasparenza e di verità che portiamo all'attenzione del Parlamento e del Paese perché non è più accettabile che con i soldi dei cittadini si compiano azioni così indegne."