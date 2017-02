Lega Calcio: PD rinunci ad invasione di campo con Veltroni, dice Gasparri

Maurizio Gasparri sull'ipotesi candidatura di Walter Veltroni alla Lega Calcio.

"Avendo mentito sull'Africa - dichiara in una nota Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia -, dove annunciava di volersi ritirare dopo i suoi incarichi politici, Walter Veltroni potrebbe riscattarsi rinunciando all'ipotizzata presidenza della Lega calcio. Intrecci tra sport e politica non sono nuovi. Ma un conto è che una persona impegnata nello sport, con un percorso chiaro e lineare, punti a degli incarichi anche se ha avuto o ha dei ruoli politici. Altro è sfruttare la propria notorietà nel mondo della politica per piombare in una realtà alla quale è estraneo."



"Mi sfuggono le ragioni che hanno portato all'ipotesi Veltroni alla Lega calcio. C'è chi parla del tema dei diritti sportivi televisivi, del ruolo di Sky. Francamente non so se ci sia anche questo aspetto ad influire. Fatto sta che, da romanista, questa volta mi vedo costretto a inneggiare il Presidente della Lazio, Lotito, che pare essere l'unico, nel silenzio di troppi, a dire che questa vicenda non può andare avanti. - osserva infine - La sinistra rinunci a questa ulteriore invasione di campo. Ci sono sicuramente persone nel mondo dello sport che meglio di Veltroni potranno curare gli interessi del nostro calcio. Quanto a Veltroni, potrebbe sempre unire le due sue passioni puntando alla guida della prossima Coppa d'Africa".