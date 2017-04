Gentiloni preme su riforma catasto: è nuova rapina fiscale, dice Gasparri

Maurizio Gasparri di Forza Italia sulla riforma del catasto.

"Il governo Gentiloni vuole aumentare la pressione fiscale attraverso la riforma del catasto" avverte in un comunicato il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.



"Un progetto pericoloso che rischia di trasformare una volta di più la casa in un bancomat. - prosegue l'esponente azzurro - Le tasse sugli immobili vanno invece alleggerite, sia per quanto riguarda le abitazioni private che per i locali ad uso commerciale, vista la moria di negozi che si registra in tutte le città."



"Andrebbe anzi introdotta in questo campo per gli affitti la cedolare secca. - continua - Per quanto riguarda le case, FI ritiene indispensabile un rafforzamento della politica di detassazione."



"In ogni caso saremo in Parlamento in tanti ad essere ostili a riforme del catasto che potrebbero consentire al governo una liberta' di saccheggio ai danni degli italiani. Questi sono gli intenti di Renzi, di Gentiloni e del PD. Una nuova rapina fiscale che va sventata" chiarisce in ultimo.