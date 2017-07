Direttiva Bolkestein: in legge delega serve proroga licenze, dice Gasparri

Maurizio Gasparri di Forza Italia sulla direttiva Bolkestein.

"In materia di concessioni balneari - informa in una nota il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri -, non vogliamo limare le unghie a un governo che continua a graffiare gli operatori del settore". "Le vogliamo tagliare una volta per tutte" assicura infatti.

"Per questo abbiamo presentato pochi emendamenti ma chiari al provvedimento di legge delega. - chiarisce - Chiediamo subito proroghe delle licenze per permettere a tutti di lavorare serenamente e vedere garantiti i propri investimenti."



"Stop poi alle gare e fuori il settore dalla direttiva Bolkestein. - prosegue l'esponente azzurro - Una direttiva che non tiene contro della specificità delle coste italiane che non possono in alcun modo essere equiparate a quelle dei mari del Nord Europa". "Tutte ragioni, queste, di cui il governo sembra continuare a non tener conto cercando, con l'arroganza con cui ha operato in materia negli anni, di andare avanti a colpi di decreto. - concludde il parlamentare - Noi continueremo la nostra battaglia dalla parte delle aziende italiane".