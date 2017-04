Def 2017: dopo inchiesta su Ong stop fondi per migranti, dice Gasparri (Fi)

Maurizio Gasparri di Forza Italia commenta il Def 2017.

"Nel Def si conferma la politica miope e contro gli italiani portata avanti dal governo Gentiloni" sostiene il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.



"Per risanare i conti si affamano i pensionati, non si riducono gli sprechi mentre resta in agguato il gravissimo rischio di aumento dell'IVA. - avverte - Il tutto mentre questo esecutivo è disposto a buttare per il 2017 altri 4,6 miliardi per i clandestini".



Dichiara l'esponente azzurro: "Una vergogna assoluta che Forza Italia porrà al centro di tutti i suoi interventi in fase di discussione della manovra."



"E' inaccettabile - chiarisce quindi -, ancor più alla luce delle inchieste della magistratura e di quanto sta emergendo dai lavori della Commissione Difesa del Senato sul ruolo delle Ong nel Mediterraneo, che il governo Gentiloni prosegua con questa politica suicida. Basta spremere gli italiani in favore degli immigrati".