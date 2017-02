Copasir, il 5 Stelle Tofalo inaffidabile: deve essere rimosso, dice Gasparri

Maurizio gasparri di Forza Italia sul caso del pentastellato Angelo Tofalo.

"Il deputato grillino Angelo Tofalo, che ha avuto rapporti con persone arrestate perché sospettate di avere un traffico di armi con fondamentalisti islamici, fa ancora parte del Copasir" fa sapere in un comunicato Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia



"Quando prenderanno un'iniziativa i presidenti di Camera e Senato? Può far parte di un organismo che ha accesso a carte riservate dei Servizi di sicurezza una persona che stava organizzando in Italia, alla presenza di Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista, un convegno con un pericoloso esponente del fondamentalismo islamico?" domanda quindi l'esponente azzurro.



"Rinnovo l'appello ai vertici di sicurezza ad evitare di fornire in questa fase materiali sensibili ad un organismo parlamentare al cui interno c'è una persona che ha dimostrato totale inaffidabilità. - dichiara il parlamentare - Per il Copasir vigono regole molto severe".



Spiega in conclusione: "Come vice presidente del Senato voglio pubblicamente prendere le distanze da questa vicenda, esortando tutti quelli che possono ad assumere le necessarie iniziative per porre fine a questa pericolosa situazione."