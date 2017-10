Bollette a 28 giorni: governo finora troppo ambiguo, dice Gasparri (Fi)

Maurizio Gasparri di Forza Italia sugli emendamenti per dire stop alle bollette a 28 giorni.

"Insieme ai senatori D'Alì, Ceroni, Rizzotti e Mandelli ho presentato tre emendamenti al decreto fiscale per ristabilire che l'unità temporale per la cadenza del rinnovo delle offerte e della fatturazione dei contratti di telefonia fissa e mobile e delle pay tv sia su base mensile o suoi multipli" spiega in un comunicato Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia.



"Stiamo lavorando per ripristinare la legalità da tempo" prosegue l'esponente azzurro.

"Il governo finora ci è invece parso piuttosto ambiguo e solo adesso ci sono segni di attenzione su questo delicatissimo tema a tutela dei consumatori" continua.



Aggiunge dunque: "Basta con le fatture a 28 giorni."

"È una truffa intollerabile sulla quale non ammettiamo ulteriori esitazioni né da parte del governo - dichiara inoltre -, né da parte delle società telefoniche o di Sky, che potrebbero preparare una truffa bis riducendo il numero delle bollette ma aumentando il canone."