Simona Ventura e Stefano Bettarini insieme al figlio, al Maurizio Costanzo show

Maurizio Costanzo show, in onda giovedì 9 novembre su Canale 5.

"Giovedì 9 novembre, ore 23.20 su Canale 5, Maurizio Costanzo conduce il nuovo ciclo del 'Maurizio Costanzo show', programma che offre ai telespettatori sempre inediti stralci di lettura della nostra società passando per la cronaca, per i sentimenti, per valori universali come la famiglia, con lo sguardo curioso e attento del fondatore del genere talk show in Italia" viene divulgato in un comunicato di Mediaset.



"Due grandi esclusive: un'intervista con Cristina Borgoni, madre di Luca, atleta e alpinista morto quest'estate a soli 22 anni durante una corsa sul Cervino; un'intervista a Simona Ventura e Stefano Bettarini (suo ex marito) per la prima volta con il loro bellissimo figlio Nicolò. Sul palco tra gli altri: la straordinaria attrice di teatro e tv Giuliana LoJodice, l'attore Ricky Memphis, l'ex campione di rugby e conduttore di 'Tu si que Vales', Martin Castrogiovanni, l'attrice e conduttrice Marisa Laurito, l'attore e conduttore Enrico Brignano e la sua compagna Flora Canto e l'attore comico Andrea Pucci" comunica infine il Biscione.