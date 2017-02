Sindaco PD "caccia" i migranti: presto sarò a Vitulano, annuncia Salvini

Matteo Salvini annuncia la sua visita a Vitulano.

"Il sindaco di Vitulano (Benevento) ha chiuso una via comunale, facendo scaricare una massa di terra per bloccare la strada, per evitare l'arrivo di nuovi immigrati previsto dalla prefettura" riassume in una nota Matteo Salvini, leader della Lega Nord.



"Per qualche buonista ha sbagliato, per me ha fatto bene! Il sindaco è del PD: razzista, populista e leghista anche lui..? Comunque sarò appena possibile a trovare i cittadini di Vitulano", annuncia.