Salvini: nei Paesi civili traditore Napolitano sarebbe processato

Non si fa attendere il commento di Matteo Salvini sulle dichiarazioni di Giorgio Napolitano, che di fatto scarica Matteo Renzi per di non andare al voto anticipato.



"Nei Paesi civili alle elezioni si va a scadenza naturale, e a noi manca ancora un anno" afferma infatti Napolitano, conversando con i cronisti a Palazzo Madama.



Il leader della Lega Nord però puntualizza: "Nei Paesi civili chi tradisce il proprio Popolo viene processato, non viene mantenuto a vita come parlamentare, presidente e senatore".