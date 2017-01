Salvini: io come Trump difenderò Made in Italy da speculatori

"Sentire la radio di Confindustria (Radio24) che attacca Donald Trump perché annuncia che difenderà il lavoro americano, premiando le aziende che rimarranno a produrre negli Stati Uniti e mettendo invece dazi fino al 35% per le merci che arriveranno da fuori, mette tristezza" commenta su Facebook Matteo Salvini.



"Ah già, ma Confindustria era per il Sì al referendum di Renzi. - ricorda il leader della Lega Nord - Per me ha ragione Trump! Difendere il Made in Italy, alla faccia degli speculatori, sarà mio dovere."