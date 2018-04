Salvini: governo M5S-PD? Farò di tutto per far rispettare voto italiani

Matteo Salvini, leader della Lega, assicura che farà "di tutto perché il voto degli italiani sia rispettato, da Roma e da Bruxelles" ed impedire la nascita di un governo M5S-PD.

"Governo PD-5 Stelle? Se il voto degli italiani e la democrazia contano ancora qualcosa, gli unici che non possono andare al governo sono quelli del PD e della sinistra, che hanno perso in Italia, hanno perso in Molise e domenica perderanno anche qui in Friuli Venezia Giulia!" dichiara ieri Matteo Salvini in tour elettorale.



Oggi, il leader della Lega rincara la dose è via Facebook assicura: "PD al governo? No, grazie. Farò di tutto perché il voto degli italiani sia rispettato, da Roma e da Bruxelles".