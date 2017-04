Salvini: con UE e senza dazi 4.263 aziende italiane del riso a rischio

Matteo Salvini della Lega Nord sull'eliminazione dei dazi.

"Sono 4.263 le aziende italiane che producono riso a rischio. Nel 2016 infatti, per colpa dell'Europa che ha eliminato i dazi e del governo italiano che se ne è fregato, l'importazione di riso dal Vietnam è cresciuta del 346% e dalla Thailandia del 34%" riferisce su Facebook Matteo Salvini.



"Sono Paesi dove sfruttamento del lavoro, inquinamento ambientale e uso di pesticidi da noi vietati sono all'ordine del giorno. - ricorda il leader della Lega Nord - Come risolvere il problema? Reintroducendo dazi e controlli, per tutelare lavoro e salute italiani".