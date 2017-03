Salvini: con Lega al governo "poco da parlare e molto da fare"

Matteo Salvini della Lega Nord dopo l'aggressionea Firenze contgro una ragazza da parte di un cittadino di origine indiana.

"Un cittadino di origine indiana tenta di stuprare una ragazza, lo arrestano, ma il giudice, vergognosamente, lo libera subito, nello sconcerto della vittima, che ha la 'colpa' di essere riuscita a difendersi e ad evitare il peggio... roba da matti!" dichiara in una nota Matteo Salvini, commentando quanto successo a Firenze.



"C'è poco da parlare e molto da fare" assicura quindi il leader della Lega Nord, elencando ciò che farebbe se fosse a capo del governo, vale a dire proposte "ferme da anni in un Parlamento dove preferiscono occuparsi di ius soli e adozioni gay" come specifica.



Salvini quindi dettaglia:

1) per pedofili e stupratori, siano italiani o stranieri, castrazione chimica, come in tantissimi e civilissimi Paesi: lo fai una volta e non lo fai più!

2) via il reato di eccesso di leegittima difesa: se mi entri in casa, io ti stendo prima che tu mi possa aggredire!

3) la Festa della Donna è solo una manifestazione di ipocrisia se non si approvano leggi serie, certe bestie vanno mandate in galera (e butto la chiave!).