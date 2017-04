Salvini: Marine Le Pen ha un programma simile a quello della Lega Nord

Matteo Salvini della Lega Nord commenta il programma della candidata alla presidenza francese Marine Le Pen.

"Marine Le Pen ha preso 7 milioni e mezzo di voti da operai, artigiani, agricoltori e da gran parte del mondo produttivo perché ha un programma chiaro sul lavoro. Sulle pensioni 60 anni di età e 40 anni di contributi. Sul Made in France, come per noi sul Made in Italy, difendere la pesca, l'agricoltura e le produzioni locali dalla concorrenza sleale, controllo non solo degli uomini ma anche delle merci" riassume su Facebook Matteo Salvini, in merito alla candidata alla presidenza francese.



"E, come propone la Lega, impedire alle aziende che hanno avuto soldi pubblici di chiudere qui e di delocalizzare e assumere all'estero" conclude.