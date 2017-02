PD vuole approvare subito ius soli. Salvini: sono dei pazzi pericolosi

Matteo Salvini della Lega Nord contro lo ius soli.

"Il PD vuole portare in Parlamento e approvare subito con la fiducia lo ius soli, la cittadinanza immediata a chiunque nasca in Italia. E magari domani anche il diritto di voto a tutti gli immigrati", annuncia su Facebook Matteo Salvini, leader della Lega Nord.



"Questi sono dei pazzi pericolosi!!!" afferma quindi Salvini, promettendo: "Se faranno una cosa del genere, la Lega farà le barricate per bloccare il Parlamento"