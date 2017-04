Migranti, Salvini: in 3 anni 500mila sbarci ma solo 5mila rifugiati

Dopo il pesce d'aprile, Matteo Salvini pubblica quelli che lui chiama "i numeri dell'invasione in Italia".

Dopo il pesce d'aprile, Matteo Salvini rassicura i suoi elettori che avevano creduto alla svolta pro immigrati.



Su Facebook, infatti, il leader della Lega Nord riassume quelli che lui chiama "i numeri dell'invasione in Italia. - specificando - In tre anni 507.771 sbarchi e 12.526 morti. Nel 2016 gli sbarchi sono stati 181.436, le domande di asilo presentate 123.000, esaminate 91.000, accolte come 'rifugiato' solo 4.800! La spesa per gli italiani di oltre 4 miliardi in un solo anno".



"Che dite, si tratta di 'generosità' o di un mercato di carne umana? - domanda quindiu Salvini - Bloccare partenze e sbarchi, difendere i confini, salvare tutti ma riportarli indietro, affondare i barconi (vuoti) sequestrati agli scafisti. Si può, anzi si deve".