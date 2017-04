Migranti: Ong finanziate da trafficanti? Affondare le navi usate, dice Salvini

Matteo Salvini commenta le dichiarazioni del procuratore di Catania sul ruolo delle Ong nel traffico dei migranti.

"Clandestini, il Procuratore di Catania: 'Ong forse finanziate da trafficanti, vogliono destabilizzare l'economia italiana. So di contatti per un traffico che oggi frutta più della droga'. Ma dai, ma chi l'avrebbe mai detto....." commenta sarcastico su Facebook Matteo Salvini.



"Cosa dicono Laura Boldrini, Roberto Saviano, Angelino Alfano e Papa Francesco? - sottolinea quindi il leader della Lega Nord - Aiutiamo l'Africa a crescere, non deportiamola in Italia. Bisogna arrestare i trafficanti, affondare tutte le navi usate!".