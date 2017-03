Incendio Gran ghetto: con salario minimo stop schiavitù, dice Salvini

Matteo Salvini, leader della Lega Nord, commenta le morti nel Gran ghetto di Foggia.

"Due immigrati africani, sfruttati come schiavi nelle campagne (come tanti italiani) sono morti stanotte per un incendio (il settimo!) scoppiato nella baraccopoli dove vivevano, in provincia di Foggia" diffonde in una nota il leader della Lega Nord Matteo Salvini.



"Altro sangue sulle mani lerce dei 'buonisti' di sinistra - scrive in conclusione -, che fanno arrivare in Italia migliaia di disgraziati promettendo loro tutto e lasciandoli morire. Fermare le partenze, bloccare i barconi, espellere i clandestini, combattere mafie e caporalato, prevedere un salario minimo che impedisca schiavitù e sfruttamento, difendere l'agricoltura italiana. Si può, anzi si deve."