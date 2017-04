Galantino: dare a tutti permesso soggiorno. Salvini: non darò più 8 x mille

Matteo Salvini della Lega Nord replica a Nunzio Galantino, segretario della CEI.

"Monsignor Nunzio Galantino, segretario dei vescovi italiani, oggi ha detto che 'bisogna dare un permesso di soggiorno' a tutti quelli che sbarcano, anche a coloro che sono riconosciuti come clandestini. Incredibile...Tutti in Italia? Con quali soldi? In quali case?" dichiara su Facebook Matteo Salvini, commentando le dichiarazioni del segretario della CEI.



"Per colpa di signori come questo, ben diverso dai missionari veri e dai coraggiosi preti di frontiera, il mio 8 per mille la Chiesa non lo ha più", annuncia quindi il leader della Lega Nord.