Evasione: prima recuperare 800 milioni di società all'estero, dice Salvini

Matteo Salvini della Lega Nord sull'evasione.

"Invece di perseguitare il commerciante o l'artigiano, l'imprenditore o la partita Iva che non ce la fanon ad andare avanti, vorrei che lo Stato andasse a recuperare gli oltre 800 milioni di euro dovuti da società che hanno spostato la residenza all'estero, fregando il fisco italiano!", dichira su Facebook Matteo Salvini, leader della Lega Nord, in merito al dibattito sull'evasione fiscale in Italia.