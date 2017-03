Dopo occupazione comizio annullato, Salvini: a Napoli non comanda lo Stato

Matteo Salvini denuncia il fatto che la sala congressi della Mostra d'Oltremare ha deciso di annullare il comizio del leader della Lega Nord dopo l'occupazione da parte di alcune decine di manifestanti dei centri sociali.

"Pazzesco. A Napoli non comanda lo Stato, ma i centri sociali??? Vogliono impedirmi di fare un incontro pubblico, con migliaia di persone già prenotate, costringendo la Fiera a disdire il contratto. Il problema di Napoli sono i Leghisti, non clandestini e camorristi? Sindaco, questore, prefetto e governo, non dite niente? Intellettuali, buonisti, democratici e pacifisti, non dite niente?" domanda Matteo Salvini, dopo la notizia che la sala congressi della Mostra d'Oltremare ha deciso di non ospitare più il comizio del leader della Lega Nord a seguito dell'occupazione di alcune decine di manifestanti.



Salvini annuncia comunque su Facebook che domani, sabato 11 marzo, sarà comunque a Napoli perché "la Libertà prima di tutto". "Visto che non siamo in dittatura e per rispetto nei confronti delle migliaia di persone che hanno già annunciato la loro pacifica presenza, sabato alle 17 sarò Napoli come previsto. Vi aspetto, con il sorriso", conclude l'esponente del Carroccio.