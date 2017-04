Attentato San Pietroburgo: fermarli con ogni mezzo necessario, dice Salvini

Matteo Salvini della Lega Nord commenta l'attentato a San Pietroburgo.

"Decine di morti e feriti in metropolitana a San Pietroburgo. Una preghiera, ma non basta più. Dobbiamo stanare, fermare e cancellare dalla faccia della terra questi assassini, con ogni mezzo necessario, prima che sia tardi", dichiara su Facebook Matteo Salvini, commentando l'attentato nella seconda città più grande della Russia.



Una bomba infatti è esplosa in un vagone della metro di San Pietroburgo, causando almeno 10 morti e diversi feriti. Il presidente russo Vladimir Putin non esclude la pista del terrorismo internazionale.