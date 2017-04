Voto circoli PD, Renzi: ok controlli ma chi perde lo ammetta. Io ho vinto

Matteo Renzi commenta le votazioni nei circoli del PD, i cui risultati provvisori danno l'ex premier e segretario al 68% circa delle preferenze.

"Alla fine del primo round abbiamo ottenuto oltre i due terzi dei voti. Aspettiamo i dati ufficiali per dire la percentuale esatta ma la matematica non è un'opinione", annuncia su Facebook Matteo Renzi, commentando le votazioni nei circoli del PD i cui risultati provvisori lo danno al 68% circa delle preferenze.



"Domenica a Roma i risultati saranno proclamati e in quella sede lanceremo lo sprint per arrivare alle primarie di domenica 30 aprile", assicura l'ex premier aggiungendo: "Qualcuno dice che in qualche caso ci sono stati dei problemi e delle incongruenze: sono il primo a dire che dove ci sono problemi riconosciuti (ammesso che ci siano) è giusto che si intervenga con decisione invalidando il voto. Noi siamo i primi ad avere interesse che tutto sia trasparente: perché una vittoria così larga e così bella non sia sporcata dalle polemiche del giorno dopo. Allo stesso tempo chiediamo a tutti di riconoscere la verità dei numeri che non possono essere oscurati da nessuna polemica. Quando si vince, si vince. Quando si perde, si ammette. Punto".