Scuola media e genitori, Renzi: subito emendamento per cambiare legge

Matteo Renzi assicura che già la settimana prossima sarà presentato un emendamento per approvare una legge che permetterà ai genitori di far uscire da soli i figli da scuola.

"Il mondo politico parla di legge elettorale, Banca d'Italia, polemiche. Ma basta entrare in una chat di genitori di ragazzi delle medie per capire che stamani l'Italia discute di altro. Quando ho letto che noi genitori siamo obbligati a riprendere i figli da scuola sono rimasto allibito. Poi, studiando la vicenda e la pronuncia della Cassazione, ho capito meglio i termini della questione. - scrive su Facebook Matteo Renzi - La buona scuola non c'entra niente a dispetto delle bufale fatte girare ad arte. Il punto è che la legislazione italiana tutela il minore, e fa benissimo, ma dimentica l'autonomia che è valore educativo e pedagogico importantissimo".



"Ho chiesto a Simona Malpezzi, responsabile del dipartimento scuola del PD di cambiare la legge e di presentare già la settimana prossima un emendamento per modificare le regole: - annuncia l'ex premier - siano i genitori a scegliere e ad assumersi le responsabilità. Senza scaricarle sui professori, ma senza costringere per forza un ragazzo di terza media a farsi venire a prendere a scuola".