Renzi: vogliono mettermi da parte ma non ci riusciranno nemmeno stavolta

Matteo Renzi sulla sua eNews replica alle critiche: "Sono mesi che cercano di mettermi da parte, ma non ci riusciranno nemmeno stavolta".

Per Matteo Renzi nessuna sconfitta nelle elezioni in Sicilia ma anzi sostiene che, togliendo i voti dei partiti non più in coalizione con il centrosinistra, il PD ha "mantenuto gli stessi voti delle Regionali del 2012".

Proprio per questo, alle elezioni politiche del 2018 "se il PD fa il PD e smette di litigare al proprio interno, possiamo raggiungere, insieme ai nostri compagni di viaggio, la percentuale che abbiamo preso nelle due volte in cui io ho guidato la campagna elettorale: il 40%, raggiunto sia alle Europee che al Referendum", sostiene il segretario dem.

"Sono mesi che cercano di mettermi da parte, ma non ci riusciranno nemmeno stavolta" assicura Renzi, che non crede assolutamente quindi che a metterlo da parte saranno gli elettori italiani.