Renzi: senatori PD approvino subito legge Richetti su vitalizi

Matteo Renzi sulla legge per l'abolizione dei vitalizi.

"Ieri a Napoli ho chiesto ai senatori di approvare la legge Richetti sui vitalizi e di approvarla subito, così com'è" informa su Facebook Matteo Renzi.

"Abbiamo iniziato questa battaglia alla Leopolda nel 2011. - ricorda quindi il segretario del PD - Abbiamo fatto dei passi in avanti importanti in questi anni. Ora c'e da fare l'ultimo miglio e per me va fatto subito. Perché approvare la legge Richetti non significa fare un favore al populismo, significa fare un favore alla buona politica".