Renzi: dopo Roma il 21 maggio magliette gialle in tutti i Comuni terremotati

Matteo Renzi annuncia l'iniziativa per domenica 21 maggio, e chiede a tutti i parlamentari PD di recarsi in un Comune colpito dal terremoto.

"Vorrei ringraziare i volontari del PD romano che ieri hanno indossato una maglietta gialla e si sono messi a pulire Roma. - scrive su Facebook Matteo Renzi - Il PD continuerà a fare iniziative come questa. Del resto ricordo che la prima volta in cui abbiamo 'sperimentato' le magliette gialle è stato due anni fa a Milano. Ma adesso lo faremo più spesso, non solo a Roma. Anche per questo domenica prossima, 21 maggio, le magliette gialle torneranno in azione".



"Sto chiedendo a tutti i parlamentari di utilizzare questa domenica per andare - insieme ai volontari dei circoli, ai consiglieri regionali di tutta Italia, agli amministratori locali, ai cittadini che vogliono darci una mano - nelle zone del terremoto. Abbiamo oltre trecento parlamentari, centinaia di consiglieri regionali, migliaia di circoli. La giornata di domenica la passeremo ciascuno in un Comune diverso di quelli colpiti dal sisma. Il PD sarà in tutti i Comuni. Ad ascoltare, a fare il punto, a portare la testimonianza di un impegno concreto" annuncia il segretario del PD.



"Non si tratta in questo caso di pulire, come abbiamo fatto a Roma, ma di ascoltare, di capire, di condividere. - precisa l'ex premier - E ciascuno da lunedì riporterà a Roma lo stato dell'arte. Il governo ha fatto moltissimo per aiutare le popolazioni colpite dal terremoto ad agosto, a ottobre, a gennaio. Ma la burocrazia è sempre in agguato per bloccare, fermare, rimandare, rallentare. Non dobbiamo lasciare nessun Comune da solo. Dobbiamo andare ovunque, anche nei territori più piccoli che giustamente temono l'abbandono. Se ce la mettiamo tutta riusciamo a coprire ciascun Comune".