Renzi: dal caso Consip potete almeno tener fuori mia nonna?

Matteo Renzi dopo l'intervista fatta alla nonna.

"Ricapitolando: le intercettazioni sono illegittime; vengono pubblicate violando la legge; emerge un quadro in cui un figlio dice al padre 'Devi dire la verità'. E il padre risponde dicendo 'Quella che ti sto dicendo è la verità, devi credermi.' A fronte di questo qual è il pezzo forte oggi sullo scandalo Consip? Un'intervista a mia nonna Anna Maria, meravigliosa donna buona e generosa di 87 anni, cui viene spiegato che suo figlio e suo nipote hanno litigato" commenta su Facebook Matteo Renzi.



"Io sono molto fiero delle mie nonne, due tra le persone più belle che ho incontrato nella mia vita. Ma posso fare un appello per lasciare in pace almeno loro? Almeno le nonne, dai" conclude il segretario del PD.