Renzi: con me al governo Equitalia non fa più notizia per fatti drammatici

Matteo Renzi commenta la nuova gestione di Equitalia su Facebook.

"Qualche anno fa Equitalia faceva notizia per eventi drammatici, per i suicidi di piccoli imprenditori o risparmiatori vessati dai pagamenti. Oggi Equitalia, che a luglio sarà definitivamente chiusa grazie alla nostra riforma, fa notizia perché 600mila cittadini hanno deciso di aderire alla rottamazione delle cartelle e la metà di loro lo ha fatto online. Quindicimila richieste al giorno. Mi dicevano: è una manovra elettorale di Renzi e adesso devono tutti riconoscere che è una operazione giusta per i cittadini. E utile per lo Stato", afferma su Facebook l'ex premier.



"Questo è il modello di Fisco 2.0 che abbiamo costruito in questi anni: - assicura Matteo Renzi - lavorare per aiutare i cittadini a pagare i propri debiti, senza perseguitarli, grazie agli strumenti del web e alle innovazioni tecnologiche. Controllare le proprie cartelle online o tramite una app, in piena trasparenza, evitando di andare allo sportello. Ricevere un sms per ricordare le scadenze (progetto Se Mi Scordo). Posta elettronica certificata per i professionisti, e non la trafila delle raccomandate. Un fisco amico del contribuente, non il modello Dracula del passato. Fatemi dire bravo ai tanti che hanno lavorato su questo progetto a cominciare da Ernesto Ruffini che presentò queste idee da giovane signor nessuno alla Leopolda e che adesso da direttore di Equitalia le sta mettendo in pratica alla grande".



"Sono cambiamenti come questi che ci hanno permesso, nel 2016, di superare ogni record di recupero dell'evasione fiscale. Pagare tutti per pagare meno non è più uno slogan, ma la realtà. C'è ancora molto da fare, andiamo Avanti, insieme", conclude quindi il candidato alla segreteria del PD.