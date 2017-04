Primarie PD, Renzi: ultime tappe nelle periferie per lanciare messaggi concreti

Matteo Renzi sulle primarie del PD.

"Sulle periferie ci giochiamo il futuro dell'Italia e dell'Europa. Perché sempre più persone andranno ad abitare in città e sarà fondamentale far vivere quei luoghi, combattendo il degrado e curando i luoghi di aggregazione sociale. Per questo stamattina sono stato a Pioltello (Milano) e nel pomeriggio andrò con Marco Minniti a Corviale (Roma)" dichiara su Facebook Matteo Renzi, in corsa per la segreteria del PD.



"Il governo dei mille giorni ha stanziato oltre due miliardi di euro per il bando periferie. - ricorda - E lo abbiamo fatto con un progetto organico cominciato nel 2014 e ispirato dalla teoria del rammendo di Renzo Piano. Per me il PD è la comunità che ha investito nelle periferie quando non ci pensava nessuno. E che oggi vede i risultati di quel lavoro, concreti. Ma non basta".



"I fondi per le periferie andranno resi strutturali e il piano Juncker dovrà concentrarsi soprattutto sulle aree urbane marginali se vogliamo ricostruire davvero l'Europa: anche di questo parleremo domani a Bruxelles. Ma quello che conta è che a Pioltello come a Corviale - così come in tutte le altre periferie - noi riusciamo a scommettere su centri di aggregazione sociale, su amministratori locali preparati, su comunità appassionate", aggiunge l'ex premier.



"Le primarie le ho concepite così: non ho mai parlato male degli altri candidati, io. Ho toccato con mano una serie di luoghi fisici da dove lanciare dei messaggi concreti sul futuro dell'Italia. Ho viaggiato e ascoltato, rinunciando allo scontro personale. Perché domenica 30 aprile - dalle 8 alle 20 - non si vota per piccole polemiche personali, domenica si vota per il futuro del PD e dell'Italia" conclude Renzi.