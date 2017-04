Primarie PD, Renzi: non chiedo voto per me ma per PD e democrazia

Matteo Renzi a pochi giorni dalle primarie del PD.

"Mi piacerebbe chiedere il voto per noi, per quello che stiamo facendo, con Maurizio Martina e tutti gli altri. Perché abbiamo fatto bellissima campagna elettorale andando nei luoghi più lontani dai riflettori. Mi piacerebbe chiedere il voto per noi, per la partecipazione popolare, a partire dai 270mila che hanno votato nelle convenzioni dei circoli. E mi piacerebbe chiedere il voto per noi perché ho visto in faccia il volto di tanti militanti e volontari che quando ho un po' barcollato, dopo il referendum, mi hanno sostenuto e mi hanno rimesso in carreggiata" scrive su Facebook Matteo Renzi, candidato alla segreteria del PD, dopo il confronto su Sky con Michele Emiliano ed Andrea Orlando.



"Ma non chiedo il voto per noi - non me ne vogliano i miei amici che sostengono questa campagna. Chiedo il voto per il PD e per le primarie, anche se non voteranno per noi. - aggiunge - Perché siamo l'unico partito democratico che in questo Paese sta organizzando un grande festival della democrazia. Siamo un partito che non decide sul blog con un click, o ad Arcore, dove un capo prende e seleziona".



"Noi siamo una grande comunità che meriterebbe più rispetto da parte di tutti. Allora il mio appello è di andare a votare alle primarie, domenica mattina dalle 8 alle 20. Perché, votando alle primarie, rendete questa democrazia e questo Paese più forte" assicura.