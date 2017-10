Matteo Renzi: destinazione futuro col #trenoPd

Matteo Renzi al via con il tour elettorale in treno.

"Incontrare e ascoltare le persone vere, lontane dal chiacchiericcio di tutti i giorni del palazzo. Questa è la ragione del #trenoPd: oltre cento tappe in tutta Italia per prendere appunti, discutere, imparare, condividere, proporre. In una parola per fare politica" scrive su Facebook Matteo Renzi.

"Grazie a chi ci seguirà, a chi ci darà una mano, a chi vorrà condividere con noi il desiderio di cambiare le cose davvero. - aggiunge l'ex premier - Nei #millegiorni abbiamo fatto molto, dal PIL ai posti di lavoro. Ma ora c'è da scrivere il futuro. Ora c'è da rimettersi in marcia. Destinazione Italia, destinazione futuro".