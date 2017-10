Matteo Renzi: al via il tour elettorale in treno per ascoltare gli italiani

Matteo Renzi parte da Roma per il suo tour elettorale in treno. "Un viaggio di ascolto dell'Italia e degli italiani" assicura il segretario del PD.

Al via dalla stazione Tiburtina di Roma il treno del PD "Destinazione Italia", con il quale Matteo Renzi girerà il Paese per due mesi in vista delle prossime elezioni politiche. L'obiettivo di Renzi, infatti, non sarebbe quello di una grande coalizione ma di far arrivare il PD al 40% delle preferenze,

Se Renzi però vorrà davvero ascoltare tutti gli italiani, come assicura poco prima di salire sul convoglio, dovrà organizzarsi con un altro mezzo di trasporto almeno per raggiungere Sicilia e Sardegna (quest'ultima sempre più isolata a causa dell'ancora nulla di fatto sulla continuità territoriale).

Accolto dall'assedio delle tv e dei giornalisti, l'ex ed aspirante premier ha evitato telecamere e microfoni ed è salito direttamente carrozza, poco prima che partisse il treno dal binario 2.

"Pronto per il viaggio in treno di ascolto dell'Italia e degli italiani, buon viaggio a tutti noi", scrive quindi Matteo Renzi su Instagram.