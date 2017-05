Legittima difesa, Renzi: legge poco chiara e illogica, PD deve modificarla

Matteo Renzi da neo segretario bacchetta il PD per il pasticcio riguardo la legge sulla legittima difesa che "fa scappare da ridere" anche i sostenitori dem. Renzi assicura quindi che inviterà i senatori "a valutare di correggere la legge nella parte in cui risulta meno chiara e logica".

"Matteo, ti scrivo per dirti, da tuo sostenitore convinto, che la legge sulla legittima difesa, così come è percepita, fa scappare da ridere anche ad uno come me! Sono in mezzo alle persone normali tutti i giorni e ti assicuro che una cosa del genere, ci fa perdere credibilità e di conseguenza voti. Le cose o si fanno oppure no!! Alessandro" scrive sulla app che il segretario del PD ha inaugurato per le primarie.



Matteo Renzi risponde, spiegando: "Caro Alessandro, capisco la tua considerazione. Da parte mia inviterò i senatori a valutare di correggere la legge nella parte in cui risulta meno chiara e logica, visto che io per primo - leggendo il testo - ho avuto e ho molti dubbi".



Dopo la pioggia di critiche, anche per Renzi quindi la legge appena approvata alla Camera, presentata dalle opposizioni ma portata in aula con un testo PD, è in realtà un pasticcio. Stando ad indiscrezioni, il segretario del PD avrebbe chiamato David Ermini, responsabile per la Giustizia del partito, chiedendogli probabilmente di fare il possibile per modificare la legge nel passaggio al Senato, dove oltretutto i numeri sono più risicati e i dem avrebbero bisogno perlomeno dell'appoggio di Forza Italia.



Angelino Alfano, nonostante sia soddisfatto della norma appena approvata a Montecitorio, assicura comunque che Area popolare si impegnerà "fin d'ora a migliorare il testo".