Intercettazioni caso Consip, Renzi al padre: non dire bugie su Romeo

In un libro di Marco Lillo de Il Fatto Quotidiano vengono pubblicate alcune intercettazioni sul caso Consip, tra cui una telefonata da Matteo Renzi ed il padre Tiziano. L'ex premier chiede spiegazioni sul presunto incontro con l'imprenditore Alfredo Romeo. "Politicamente parlando le intercettazioni pubblicate mi fanno un regalo" sottolinea poi Renzi su Facebook.

"E' vero che hai fatto una cena con Romeo? Non dire bugie, non ti credo, non è vero che non hai visto Romeo" avrebbe detto Matteo Renzi al telefono con il padre Tiziano, in una intercettazione del 2 marzo scorso pubblicata nel libro "Di padre in figlio" di Marco Lillo, giornalista de Il Fatto Quotidiano, con al centro l'inchiesta Consip. Secondo l'accusa, l'imprenditore Alfredo Romeo tramite Tiziano Renzi avrebbe sperato di arrivare ai vertici di Consip, per controllare le commesse della centrale acquisti della Pubblica amministrazione.



"Al ristorante mai, al bar non ricordo" assicura Tiziano Renzi, ma il figlio replica: "Devi immaginarti cosa può pensare il magistrato. Non è credibile che non ricordi di avere incontrato uno come Romeo, noto a tutti e legato a Rutelli e Bocchino".

Tiziano Renzi cerca quindi di ricordare e aggiunge che un incontro potrebbe esserci stato "quando lui ha fatto il ricevimento al Four Season - perché - c'erano una serie di imprenditori ma c'era anche Lalla e siamo andati via subito". Lalla è Laura Bovoli, madre di Matteo Renzi, che infatti chiarisce: "Non dire che c'era mamma altrimenti interrogano anche lei".



Infine, Renzi conclude: "Io non voglio essere preso in giro e tu devi dire la verità in quanto in passato la verità non l'hai detta a Luca (Lotti?, ndr) e non farmi aggiungere altro. Devi dire se hai incontrato Romeo una o più volte e devi riferire tutto quello che vi siete detti".



A stretto giro, su Facebook Matteo Renzi replica: "Nel merito queste intercettazioni ribadiscono la mia serietà visto che quando scoppia lo scandalo Consip chiamo mio padre per dirgli: 'Babbo, questo non è un gioco, devi dire la verità, solo la verità'.". Renzi poi chiarisce: "Mio padre non ha mai visto un tribunale fintantoché suo figlio è diventato premier. Ha conosciuto la giustizia solo dopo che io sono arrivato a Palazzo Chigi. Non è abituato a questa pressione che deriva dal suo cognome più che dai suoi comportamenti. Gli ricordo che se sa qualcosa è bene che la dica, all'avvocato e al magistrato. La verità prima o poi emerge: è giusto dirla subito".



Il segretario del PD quindi sottolinea: "Politicamente parlando le intercettazioni pubblicate mi fanno un regalo. - e poi attacca - La pubblicazione è come sempre illegittima ed è l'ennesima dimostrazione di rapporti particolari tra alcune procure e alcune redazioni. Ma non ho alcun titolo per lamentarmi: non sono il primo a passare da questa gogna mediatica. Anzi: ad altri è andata peggio. Qualcuno si è tolto la vita per le intercettazioni, qualcuno ci ha rimesso il lavoro".



Poi Renzi dà la propria versione di quella telefonata: "Vi racconto i fatti. È il 2 marzo. (..) Sono circa le 9.30 del mattino. Mi metto sulla terrazza della sala da pranzo delle colazioni, avendo cura di essere solo. E affronto mio padre. Per me è una telefonata umanamente difficile. Repubblica ha pubblicato una clamorosa intervista a un testimone che riferisce di una cena riservata in una bettola segreta tra mio padre e l'imprenditore Romeo, lo stesso che secondo una ricostruzione dei magistrati di Napoli gli avrebbe dato 30 mila euro in nero al mese. Conosco mio padre e conosco la sua onestà: alla storia dello stipendio in nero da 30 mila euro non crede nemmeno un bambino di tre anni. Ma dubito di lui, esperienza che vi auguro di non provare mai verso vostro padre, e sulla cena mi arrabbio. 'Ma come? Vai a fare le cene riservate in una bettola segreta a Roma? Con imprenditori che hanno rapporti con la pubblica amministrazione?' Mi sembra allucinante. E tuttavia, ingenuo come sono, credo a Repubblica perché mi sembra impossibile che pubblichino un pezzo senza alcuna verifica: se lo scrivono, sarà vero. Dunque incalzo mio padre".



Poi Renzi sottolinea: "I fatti li conoscete. Nelle settimane successive un'altra procura, quella di Roma, indagherà su un capitano dei carabinieri che aveva fatto le indagini su mio padre accusando il militare di falso. La storia diventa torbida con presunti interventi dei servizi segreti, che vengono vergognosamente citati da persone prive di alcuna serietà istituzionale. La vicenda assume contorni inquietanti e l'intrigo si carica ogni giorno di nuovi particolari".



Matteo Renzi quindi annuncia: "Gli avvocati hanno materiali per un risarcimento danni copioso. (...) Chi ha sbagliato pagherà fino all'ultimo centesimo, comunque si chiami. Spero che valga anche per chi - tra i giornalisti - ha scambiato la ricerca della verità con una caccia all'uomo che lascia senza parole".

L'ex premier assicura comunque che ciò "non toglie che chi ha potere, o ha avuto potere, deve rispondere a tutte le domande" e per questo annuncia che oggi alle ore 16 parlerà "direttamente con i cittadini con il Matteo Risponde".