Emergenza rifiuti Roma: M5S non scarichi colpa su Zingaretti, dice Renzi

Matteo Renzi interviene in difesa di Nicola Zingaretti sull'emergenza rifiuti a Roma.

"Sono davvero dispiaciuto che il MoVimento 5 Stelle sia rimasto così male per l'iniziativa del PD di ritrovarsi tutti insieme domenica prossima per pulire Roma. Noi non siamo mai stati polemici con il sindaco Virginia Raggi nemmeno quando ha ricevuto avvisi di garanzia o quando hanno arrestato i suoi principali collaboratori. Noi siamo garantisti, non abbiamo due morali, noi. Non siamo i cinque stelle, noi. La nostra idea nasce dal desiderio di dare una mano" scrive su Facebook Matteo Renzi in merito all'emergenza rifiuti a Roma.



"I 5 Stelle governano Roma da un anno e la situazione rifiuti peggiora ogni giorno. Non è facile fare il sindaco, lo so. Ma nel primo anno di amministrazione noi a Firenze avevamo già brevettato i cassonetti a scomparsa e cambiato il sistema di pulizia notturna delle strade. - ricorda - Amministrare è difficile ma si può fare, con fatica e impegno. Dire 'cambieremo tutto' e lasciare le cose andar peggio di prima non è amministrare, significa tradire la fiducia di chi ti ha votato".



"Noi, i democratici, vogliamo dare una mano alla città. Senza polemica. - assicura il segretario del PD - Ma proprio per questo non accetteremo mai che gli amministratori comunali provino a buttare la responsabilità addosso al bravo Presidente della Regione, Nicola Zingaretti. O a chi c'era prima. Da un anno la Raggi governa Roma: pulisca la città, se ne è capace. Se non lo è, si faccia aiutare anziché scaricare la colpa sugli altri".



"Per chi vuole domenica 14 le magliette gialle del PD e dell'associazionismo scendono in piazza per dare una mano a Roma, con le ramazze per pulire, senza polemica. Le polemiche lasciamole a chi non riesce a governare, noi mettiamoci al lavoro senza litigare con nessuno" conclude Renzi.