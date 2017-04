Elezioni Francia, Renzi: se Macron vince darà forza a chi vule cambiare UE

Matteo Renzi su Facebook commenta i risultati del primo turno delle elezioni presidenziali francesi.

"La vittoria di Macron al ballottaggio francese potrebbe dare molta forza a chi vuole cambiare l'Europa. Chi ama l'ideale europeista sa che gli avversari sono i populismi. Ma sa anche che l'Europa è un bene troppo grande per essere lasciato ai soli tecnocrati" dichiara su Facebook Matteo Renzi, commentando i risultati del primo turno delle elezioni presidenziali francesi.



"Abbiamo molti temi su cui farci sentire. - prosegue - L'elezione diretta del presidente della commissione, il cambio di paradigma della politica economica, l'Europa sociale, un piano per le periferie, la difesa comune e nuove politiche sulle reti e sulla ricerca: queste le cose che chiederemo a Bruxelles chiudendo lì la campagna delle primarie venerdì prossimo".



"Vogliamo un'Europa che faccia la differenza sulla visione del futuro, non sulle virgole del deficit. Bravo Macron: la sfida inizia adesso. Una sfida che riguarda anche l'Italia. Avanti, insieme", conclude l'ex premier.