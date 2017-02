Direzione PD, Renzi: ok congresso prima del voto ma non per ricatto scissione

Matteo Renzi interviene nel corso della direzione del PD e chiede che venga accettato l'invito a fare il congresso prima delle elezioni. Renzi chiarisce però che è inaccettabile il ricatto della scissione in caso contrario.

Matteo Renzi dalla direzione del PD chiede che venga accettato l'invito a fare il congresso prima delle elezioni. L'ex premier spiega di volere quindi un congresso "con le stesse regole dell'ultima volta" e "nel pieno rispetto dello Statuto".



"Facciamo il congresso - prosegue Renzi - e chi perde il giorno dopo dia una mano, non scappi con il pallone, non lasci da solo chi vince le primarie, non faccia quanto avvenuto a Roma", riferendosi alla candidatura di Giachetti.



"Il voto e il congresso sono due concetti divisi e aggiungo che non sono più premier, non sono mai stato il ministro dell'Interno né sono il presidente della Repubblica. Quando si vota non lo decido io, questa visione 'giucascaselliana', quando lo dico io, va rimossa. - afferma quindi Renzi - Ci sono elementi positivi per votare prima e anche per votare dopo, è una discussione che fa chi ha responsabilità istituzionali. Ma sia chiaro a tutti che il congresso non si fa per decidere il giorno del voto".



"Non voglio scissioni. - assicura quindi il segretario del PD - Ma se deve essere sia una scissione sulle idee, senza alibi, e non sul calendario. Mai avrei pensato a una discussione sul calendario: o si fa il congresso prima delle elezioni o è scissione. E' una specie di ricatto morale e sono allergico ai ricatti".



Infine, proprio Renzi sostiene che è arrivato il momento di dire "basta alla personalizzazione" perché "la politica italiana è bloccata", sottolineando che "improvvisamente è scomparso il futuro dalla narrazione della politica italiana".



La direzione del PD si concluderà con un voto.