Da Rousseau a BOB: Renzi imita M5S, app contro "spacciatori" di fake news

Matteo Renzi annuncia la creazione della piattaforma BOB, che sembra essere l'imitazione della piattaforma Rousseau del MoVimento 5 Stelle. Inoltre, lancia una app dove tutti possono condividere idee, critiche e suggerimenti.

Da Rousseau a BOB. E' questa la innovativa idea di Matteo Renzi, candidato alla segreteria del PD. Su Facebook infatti scrive: "Devo fare autocritica: in questi anni sulla rete non siamo stati presenti come avremmo dovuto. E potuto. Gli altri ne hanno approfittato, specie i professionisti delle notizie false e delle bufale. C'è solo un modo per combattere gli spacciatori di falsità: mettersi insieme e condividere con più determinazione le nostre idee e i nostri progetti. Per questo stiamo lavorando alla piattaforma BOB".



La piattaforma BOB (da Bob Kennedy o Bob Marley visto che si parla di "spacciatori di falsità"?) sembra essere quindi una sorta di imitazione della piattaforma Rousseau del MoVimento 5 Stelle, quella dove i pentastellati possono inoltrare proposte di leggi e votare per l'elezione di candidati (salvo poi veder inficiare il risultato dal capo politico Beppe Grillo).



Renzi però rilancia ed annuncia: "Ma soprattutto per questo abbiamo lanciato una Applicazione, che da oggi potete scaricare gratuitamente sia su Google Play che sull'App Store. È uno spazio di libertà per condividere idee, critiche, spunti, suggerimenti. - e conclude - Per aiutarsi a cambiare l'Italia".