Cecenia: campi concentramento per gay è ritorno al nazismo, dice Renzi

Matteo Renzi commenta la persecuzione dei gay in Cecenia.

"Le notizie che arrivano dalla Cecenia lasciano senza parole. Pensare che nel 2017 esistano dei campi di concentramento per uomini 'dall'orientamento sessuale non tradizionale o sospetto' fa davvero rabbrividire. Non è un pesce d'aprile ma una drammatica realtà che ci colpisce profondamente", commenta su Facebook Matteo Renzi.



"La dignità e la libertà degli uomini, a prescindere dal proprio orientamento sessuale, non possono essere lese così per nessun motivo ed in nessuna parte del mondo. - chiarisce l'ex premier - I campi di concentramento per gay ci riportano al nazismo: tutti dobbiamo far sentire la nostra protesta, il nostro sdegno".